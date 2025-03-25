  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  Коттедж Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Коттедж Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$234,722
;
9
ID: 28583
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se kuca u Tolosima. Kuca je ukupne povrsine 150m2 i nalazi se na placu povrsine 500m2! Prodaje se neopremljena! Kuca je prizemna uz mogucnost renoviranja i opremanja potkrovlja. Predata za legalizaciju! 

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Коттедж Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$234,722
Коттедж Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Вирпазар, Черногория
от
$587
Izdaje se dvosobna kuća na Virpazaru, površine 90 m², sa dvorištem od 250 m², po cijeni od 500 € mjesečno. Kuća se nalazi u mirnom okruženju, idealnom za odmor ili miran porodični život. Raspolaže sa dvije spavaće sobe i funkcionalnim rasporedom prostorija. Biće slobodna za useljenje od oktobra
Подгорица, Черногория
от
$258,194
Prodaje se kuca, povrsine 170m2, na placu od 450m2, u Murtovini. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet, tri terasa i ostava. Nalazi se u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke, u blizini svih sadrzaja neophodnih za …
3 Sportski centar, Черногория
от
$3,521
Izdajemo unikatnu vilu sa bazenom i saunom na Cetinju.Vila je ukupne stambene površine 470m2 i nalazi se na placu od 1000m2.Vila posjeduje 4 spavaće sobe, dva kupatila, salon, veliku dnevnu sobu i kuhinju!Izdaje se dugorocno uz obavezan depozit!
