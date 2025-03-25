  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Коттедж Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica

Коттедж Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica

Ljube Nenadovica, Черногория
от
$176,042
;
9
Оставить заявку
ID: 28781
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Prodaje se kuća u mirnom naselju Ibričevina, u ulici X Crnogorske brigade, na nepunih dva kilometra od centra grada. Kuća je površine 110 m2, posjeduje garažu i podrum. Koncipirana je kao dva odvojena jednosobna stana tj ima dva ulaza. Plac je površine 720 m2, i na njemu je dozvoljena gradnja 500 m2 bruto (P+2)

Местонахождение на карте

Ljube Nenadovica, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттедж Kuća 330 m² na Izdavanje – Centar, Tivat
Тиват, Черногория
от
$5,868
Коттедж Villa in Rijeka Reževići
Krstac, Черногория
от
$1,17 млн
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Черногория
от
$181,910
Коттедж Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Старый Бар, Черногория
от
$998
Коттедж Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,113
Вы просматриваете
Коттедж Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Ljube Nenadovica, Черногория
от
$176,042
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коттедж Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Коттедж Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Коттедж Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Коттедж Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Коттедж Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Lastva Grbaljska, Черногория
от
$469,444
Luksuzne Vile u Lastvi Grbljanskoj - Radanovići ✨ Doživite jedinstveni spoj moderne arhitekture i mediteranske topline u 12 luksuznih vila sa privatnim okruglim bazenom, prostranim dvorištima i terasama. Svaka vila površine 120m² nudi vrhunski dizajn, funkcionalnost i privatnost, sa 3 parkin…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Коттедж Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Коттедж Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Коттедж Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Коттедж Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Показать все Коттедж Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Коттедж Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Старый Бар, Черногория
от
$998
Za izdavanje dvosobna moderno opremljena kuća u Baru. Kuća je ukupne površine 73m2 i nalazi se na lijepo uredjenom i ogradjenom placu.Posjeduje svoj parking u dvorištu i idealna je za porodični život. Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Коттедж Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Коттедж Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Коттедж Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Коттедж Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Показать все Коттедж Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Коттедж Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Велембуси, Черногория
от
$308,073
Prodaju se dvije kuće u Baru, nedaleko od kasarne, na 2.5 km od plaže i od centra grada. Veća kuća je površine 160 m2,  ima tri spavaće sobe, dva kupatila, dnevni boravak i kuhinju. Manja kuća je površine 60 m2, ima jednu spavaću sobu, kupatilo, dnevni boravak i kuhinju. U dvorištu se nalaz…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации