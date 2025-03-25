Коттедж Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Prodaje se kuća u mirnom naselju Ibričevina, u ulici X Crnogorske brigade, na nepunih dva kilometra od centra grada. Kuća je površine 110 m2, posjeduje garažu i podrum. Koncipirana je kao dva odvojena jednosobna stana tj ima dva ulaza.
Plac je površine 720 m2, i na njemu je dozvoljena gradnja 500 m2 bruto (P+2)
Местонахождение на карте
Ljube Nenadovica, Черногория
