  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Радовичи
  4. Коттедж Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat

Коттедж Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat

Радовичи, Черногория
от
$528,125
;
4
Оставить заявку
ID: 28399
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Деревня
    Радовичи

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Investiciona prilika u blizini Luštice Bay! Predstavljamo kuću apartmanskog tipa, idealnu za život, odmor ili turističku djelatnost — smještenu na samo 250 metara od ekskluzivnog kompleksa Luštica Bay. 📐 Površina kuće: 215 m² + prostrane terase🌿 Plac: 666 m² (dvorište 506 m²)📊 Predviđena gradnja do: 472 m² BGP 🏠 Kuća se sastoji od tri etaže:• Prva etaža: dvosoban stan sa dnevnim boravkom, kuhinjom, trpezarijom, dva mokra čvora, ostavom i velikom terasom• Druga i treća etaža: po pet soba sa sopstvenim kupatilima i terasama, plus dodatna dnevna soba 🚗 Pristup direktno sa ulice, obezbijeđen parking i uređeno dvorište.📍 Lokacija koja spaja mir, prirodu i prestižan komšiluk Luštice.

Местонахождение на карте

Радовичи, Черногория
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттедж House near the airport
, Черногория
от
$234,722
Коттедж Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,934
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Тиват, Черногория
от
$145,776
Коттедж Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$258,194
Коттедж Villa in Rijeka Reževići
Krstac, Черногория
от
$1,17 млн
Вы просматриваете
Коттедж Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat
Радовичи, Черногория
от
$528,125
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коттедж House near the airport
Коттедж House near the airport
Коттедж House near the airport
Коттедж House near the airport
Коттедж House near the airport
Показать все Коттедж House near the airport
Коттедж House near the airport
, Черногория
от
$234,722
House for sale near the airport, 7 km from the city center. The house has a ground floor and a first floor, which are identical in structure, square footage 110 m2. On the ground floor there are three bedrooms, two bathrooms, one of which is part of the room, kitchen, living room, dining roo…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Коттедж Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Коттедж Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Коттедж Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Коттедж Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Показать все Коттедж Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Коттедж Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Спуж, Черногория
от
$645
Izdaje se dvosobna kuca ukupne kvadrature 90m2, na placu povrsine 700m2! Kuca je nekih 15km udaljena id Podgorice i idealna je za miran zivot!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Коттедж Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Коттедж Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Коттедж Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Коттедж Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Будва, Черногория
от
$580,938
Na prodaju jedinstvena troetažna Villa u Blizikucama sa trajnim pogledom na more! Vila je ukupne kvadrature 114m2 i nalazi se na placu povrsine 230m2! Na prvom spratu je dnevna soba, kuhinja, tehnicka prostorija i unutrasnje stepenice koje vode do drugog nivoa na kom se nalaze dvije spavace …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации