Коттедж Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad

Спуж, Черногория
от
$645
9
ID: 28572
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Даниловград
  • Город
    Спуж

О комплексе

Izdaje se dvosobna kuca ukupne kvadrature 90m2, na placu povrsine 700m2! Kuca je nekih 15km udaljena id Podgorice i idealna je za miran zivot!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!  

Местонахождение на карте

Спуж, Черногория
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Коттедж Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Коттедж Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Коттедж Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Коттедж Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Коттедж Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Показать все Коттедж Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Коттедж Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$880,208
Jedinstven i šarmantan mini hotel ima 300m2. Izuzetnog stila i opremljenosti, sastoji se od 6 apartmana. Nalazi se na placu od 1.170m2. Nekretnina posjeduje i manji ljetnikovac. Predstavlja sjajnu investiciju i postoji mogućnost zakupa
Коттедж Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Коттедж Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Коттедж Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Коттедж Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Коттедж Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Коттедж Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Коттедж Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,467
Izdaje se dvosobna namještena kuća, površine 95m² u Donjim Kokotima u Podgorici. Riječ je o potpuno novoj i neuseljavanoj kuci koja je opremljena novim namještajem, uredjajima i sl. Nalazi se na ogradjenom placu površine 350m² sa dostupna su 3 parking mjesta. Struktura: ulazni hodnik, komfor…
Коттедж Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Коттедж Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Коттедж Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Коттедж Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Коттедж Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Показать все Коттедж Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Коттедж Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Велембуси, Черногория
от
$308,073
Prodaju se dvije kuće u Baru, nedaleko od kasarne, na 2.5 km od plaže i od centra grada. Veća kuća je površine 160 m2,  ima tri spavaće sobe, dva kupatila, dnevni boravak i kuhinju. Manja kuća je površine 60 m2, ima jednu spavaću sobu, kupatilo, dnevni boravak i kuhinju. U dvorištu se nalaz…
