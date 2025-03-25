  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

от
$704
6
ID: 28523
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se prazan dvosoban stan u strogom Centru grada!Stan je ukupne kvadrature 69m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade bez lifta!Idealan kao poslovni prostor!Izdaje se na duzi vremenski prostor uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
от
$1,056
Жилой квартал Stan 39 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
от
$411
Жилой квартал Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
от
$96,236
Жилой квартал Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
от
$528
Жилой квартал Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
от
$938,889
от
$704
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Тиват, Черногория
от
$709,964
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Новый закрытый жилой комплекс премиум класса в новом районе Тивата. Комплекс расположен на небольшом возвышении в окружении зелени рядом со всей городской инфраструктурой. Расстояние до моря составляет 400 м. Из панорамных окон открываются потрясающие виды на море, горы, Тиват и Porto-Monten…
VALUE.ONE
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Izdaje se jednosoban stan površine 46m², smješten na visokom prizemlju stambene zgrade na Tuškom putu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je pet friendly i nalazi se na lokaciji koja omogućava brz pristup svim važnim sadr…
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$645
Izdaje se namjesten jednosoban sta, povrine 55m2, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, u neposrednoj blizini hotela "Nikic".Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.U…
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации