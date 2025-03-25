  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$107,972
;
7
ID: 28586
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se jednosoban stan u novoizgradjenoj zgradi na Zabjelu. Stan je ukupne kvadrature 43m2 i nalazi se na prvom spratu.Struktura stana: dnevna soba, kuhinja, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se na mirnoj lokaciji koja je odlicno povezana sa svim djelovima grada. 

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
