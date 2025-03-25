  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Старый Бар
  Жилой квартал Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar

Жилой квартал Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar

Старый Бар, Черногория
от
$117,361
;
4
ID: 28577
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Город
    Старый Бар

О комплексе

Na prodaju veci jednosoban stan u tek gotovoj zgradi u Baru! Stan je ukupne kvadrature 54m2 i nalazi se na prvom spratu privatnog kompleksa sa bazenom za stanare! Stan je upisan i zgrada je vec useljiva!Postoji mogucnost kupovine putem kredita! Prodaje se direktno od investitora! 

Местонахождение на карте

Старый Бар, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
Назад
