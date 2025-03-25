Жилой квартал Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar

  1. Realting.com
  Черногория
  Бар
  Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar

Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar

Бар, Черногория
от
$116,188
;
9
ID: 28457
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  Страна
    Черногория
  Район
    Община Бар
  Город
    Бар

О комплексе

Prodaju se dva stana – dvosoban stan i garsonjera, ukupne površine 72m², sa mogućnošću spajanja u jedan veći stan. Nalaze se u Baru, u Požarevačkoj ulici, na mirnoj i atraktivnoj lokaciji.   Struktura:   Dvosoban stan: dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom, dvije spavaće sobe, kupatilo, terasa Garsonjera: dnevni boravak sa kuhinjom, kupatiloPostoji tehnička mogućnost spajanja u jedan funkcionalan trosoban stan.     Cijena za komplet iznosi 99.000 €. Stanu pripada i obezbijeđeno parking mjesto.   Ova nekretnina je idealna kako za porodično stanovanje, tako i kao investicija za izdavanje.   Za više informacija i dogovor oko obilaska, kontaktirajte nas.

Местонахождение на карте

Бар, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,699
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,347
Жилой комплекс MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Рисан, Черногория
от
$468,402
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Показать все Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Тиват, Черногория
от
$158,982
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Новый мультифункциональный комплекс расположен в престижном районе Тивата Донья Ластва, на ровной поверхности. Расстояние до моря и набережной- всего 550 м, до Porto-Montenegro- 1,5 км. Рядом с комплексом находится вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и отдыха. Срок сдачи- кон…
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Показать все Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Будва, Черногория
от
$510,825
Количество этажей 15
Жилой комплекс Riviera и пятизвёздочный отель — роскошная жизнь на берегу Адриатического моря. Riviera — это воплощение премиального стиля жизни в самом сердце Будванской Ривьеры. Уникальное расположение прямо на берегу моря, современная архитектура от «İki Design Group» и продуманные до…
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$111,493
Na prodaju jednosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupne kvadrature 44m2 i nalazi se na 4. Spratu zgrade iza Sicilije.Prodaje se sa svim stvarima!Trenutno je izdat na godinu dana, mogucnost zadrzavanja klijenata
