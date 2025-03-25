  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$528
;
8
ID: 28498
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se moderno opremljen jednosoban stan na Zabjelu!Stan je ukupne kvadrature 37m2 i odlicno je prostorno iskoriscen!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
