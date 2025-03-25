  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Биела
  4. Жилой квартал Apartments of different structures in Bijela - new construction

Жилой квартал Apartments of different structures in Bijela - new construction

Биела, Черногория
от
$104,217
;
9
Оставить заявку
ID: 28786
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Херцег-Нови
  • Город
    Биела

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
In a new building in Bijela, in a very quiet location with all the necessary facilities in the immediate vicinity, several apartments of different structures are for sale. The offer includes one bedroom, two bedroom and three bedroom apartments, the surface area from 37 to 107 m2. Completion of the works is planned for October this year. There is possibility of buying a parking place, as well as a garage parking place.

Местонахождение на карте

Биела, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$822
Жилой квартал Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$259,896
Жилой квартал One bedroom apartment of 51sq.m - Bečići
Бечичи, Черногория
от
$316,875
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$241,764
Многоквартирный жилой дом
Братешичи, Черногория
от
$89,691
Вы просматриваете
Жилой квартал Apartments of different structures in Bijela - new construction
Биела, Черногория
от
$104,217
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Показать все Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Подгорица, Черногория
от
$763
Izdaje se dvosoban stan u Podgorici, naselje Zagorič pored osnovne škole Branko Božović.Nalazi se na prvom spratu, ima lift i posjeduje garažno mjesto.Stan je nov i neuseljavan. Potpuno je namješten i opremljen, komforan i funkcionalan za život.Orijentisan je jugoistočno što pruža mnogo prir…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$822
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, površine 50m2, na trećem spratu stambene zgrade, u ulici Crnogorskih Serdara, u Podgorici. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Жилой квартал Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Жилой квартал Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Жилой квартал Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Жилой квартал Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Жилой квартал Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Подгорица, Черногория
от
$587
Izdavanje – Jednosoban stan 46m², Stari Aerodrom   📍 Lokacija: Stari Aerodrom – mirno i dobro povezano naselje   Detalji stana:   Površina: 46 m² Struktura: jednosoban stan (dnevna soba, kuhinja, spavaća soba, kupatilo, terasa) Potpuno funkcionalan i spreman za useljenje   💰 Cijena zakupa:…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации