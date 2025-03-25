  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica

Жилой квартал Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$176,042
;
6
Оставить заявку
ID: 28240
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Prodaje se opremljen dvosoban stan u blizini Gintasa.Stan se nalazi na petom spratu (nije poslednji) u starogradnji.Ukupna kvadratura 62m2 i posjeduje podrum od 5m2 koji je uracunat u cijenu.Iza zgrade se nalazi javni parking.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе в Будве
Будва, Черногория
от
$160,440
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$205,382
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$469
Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$293
Жилой квартал Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Подгорица, Черногория
от
$208,903
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$176,042
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$179,563
Na prodaju jednosoban, namješten stan od 51 m² u City Kvartu, 5. sprat, južna orijentacija. Svijetao i funkcionalan, sa dnevnim boravkom, spavaćom sobom, kupatilom i terasom. Stan se prodaje kompletno namješten i trenutno je izdat pouzdanom zakupcu po cijeni od 550 € mjesečno (ugovor na godi…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Показать все Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Тиват, Черногория
от
$709,964
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Новый закрытый жилой комплекс премиум класса в новом районе Тивата. Комплекс расположен на небольшом возвышении в окружении зелени рядом со всей городской инфраструктурой. Расстояние до моря составляет 400 м. Из панорамных окон открываются потрясающие виды на море, горы, Тиват и Porto-Monten…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$880
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 68m2, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spvace sobe, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na jednoj…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации