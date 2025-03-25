  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$134,965
;
9
ID: 28643
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se stan od 46m2 na četvrtom spratu. Stan se nalazi kod Krivog Mosta, u blizini marketa Idea. Stan se sastoji od dnevne sobe, kuhinje sa trpezarijom, 2 spavaće sobe, hodnika, kupatila, terase. Stambena zgrada posjeduje lift.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал Stan 75 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$187,778
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,699
Жилой квартал Two bedroom apartment of 60m2 - Bar
Бар, Черногория
от
$211,250
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Черногория
от
$140,833
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$411
