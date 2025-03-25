  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 114 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Жилой квартал Stan 114 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$316,875
;
9
Оставить заявку
ID: 28490
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Prodaje se prostran stan u j zgradi Vektra, Preko Morače, na izuzetnoj lokaciji. Stan se nalazi na V spratu i ima površinu od 114 m², uz tri terase koje dodatno doprinose udobnosti života. Prostorna i funkcionalna struktura stana uključuje prostranu dnevnu sobu, dvije spavaće sobe, kuhinju, gostinjski toalet, kao i kupatilo. Takođe, stan posjeduje ostavu za dodatnu funkcionalnost. Orijentacija stana je istok-jug, što pruža odličnu količinu prirodne svjetlosti tokom dana. Zgrada je veoma mirna i ima samo dva stana po spratu, što garantuje intimnost i privatnost. Iako je stan u dobrom stanju, potrebna su određena ulaganja kako bi se prilagodio vašim željama i potrebama. Iako stan nema garažu, njegova pozicija i potencijal čine ga izuzetnom prilikom za kupovinu.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$469
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$264,063
Жилой квартал Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,335
Жилой квартал Stan 24 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$73,351
Жилой квартал Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$645
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 114 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$316,875
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$3,756
Izdaje se četvorosoban stan površine 228 m² u novijoj zgradi u naselju Preko Morače, na drugom spratu. Jedna od soba je master spavaća soba sa sopstvenim garderoberom i kupatilom. Stan ima ukupno tri kupatila, ostavu, kao i ogroman balkon koji se prostire duž čitavog stana. U cijenu zakupa u…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Тиват, Черногория
от
$161,958
Prodaje se stan površine 43.89 m2, po strukturi jednosoban, u mirnom naselju u Tivtu, svega pola kilometra od obale. Stan se nalazi na četvrtom spratu, koji je i poslednji i ima pogled na more. Postoji mogućnost kupovine garažnog parking mjesta, kao i parking mjesta ispred zgrade. Aerodrom…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 56 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 56 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 56 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 56 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 56 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 56 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 56 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,115
Izdaje se dvosoban stan površine 56 m² u City kvartu, u zgradi Acton, na trećem spratu sa liftom. Stan je moderno opremljen i kompletno namješten, a ispred zgrade se nalazi javni parking. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja. Mjesečna kirija iznosi 950 €
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации