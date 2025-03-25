Жилой квартал Stan 114 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Prodaje se prostran stan u j zgradi Vektra, Preko Morače, na izuzetnoj lokaciji. Stan se nalazi na V spratu i ima površinu od 114 m², uz tri terase koje dodatno doprinose udobnosti života. Prostorna i funkcionalna struktura stana uključuje prostranu dnevnu sobu, dvije spavaće sobe, kuhinju, gostinjski toalet, kao i kupatilo. Takođe, stan posjeduje ostavu za dodatnu funkcionalnost.
Orijentacija stana je istok-jug, što pruža odličnu količinu prirodne svjetlosti tokom dana. Zgrada je veoma mirna i ima samo dva stana po spratu, što garantuje intimnost i privatnost. Iako je stan u dobrom stanju, potrebna su određena ulaganja kako bi se prilagodio vašim željama i potrebama. Iako stan nema garažu, njegova pozicija i potencijal čine ga izuzetnom prilikom za kupovinu.
