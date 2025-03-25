Жилой квартал Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Na prodaju trosoban stan u blizini Central pointa. Stan je smješten na šestom spratu i orjentisan je jugoistočno.Stan je idealnog rasporeda i izuzetno je osvijetljen i prostran. Jedna spavaća soba ima izlaz na terasu i sopstveno kupatilo, dok preostale dvije su u odvojenom bloku gdje se nalaze hodnik i kupatilo.Riječ je o izuzetno atraktivnoj lokaciji, a budući vlasnik na raspolaganju ima parking, dok postoji i mogućnost kupovine garažnog mjesta.
Местонахождение на карте
Подгорица, Черногория
