  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica

Жилой квартал Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$338,000
;
10
ID: 28603
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Na prodaju trosoban stan u blizini Central pointa. Stan je smješten na šestom spratu i orjentisan je jugoistočno.Stan je idealnog rasporeda i izuzetno je osvijetljen i prostran. Jedna spavaća soba ima izlaz na terasu i sopstveno kupatilo, dok preostale dvije su u odvojenom bloku gdje se nalaze hodnik i kupatilo.Riječ je o izuzetno atraktivnoj lokaciji, a budući vlasnik na raspolaganju ima parking, dok postoji i mogućnost kupovine garažnog mjesta.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Задайте все интересующие вопросы
Назад
