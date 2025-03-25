Жилой квартал One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Apartments with high-quality finishing in a new building in Bar, Montenegro. Completion date: February 2025.
Exclusive apartments in a newly built premium-class residence:
- Panoramic views of the sea and mountains from every apartment
- High-quality construction: thick walls and perfect thermal insulation, verified by an independent construction expert
- Excellent ventilation thanks to dual orientation (mountain and sea views)
- Only 3 apartments per floor – ensuring peace and privacy
- Just a 5-minute walk to the sea
- Thoughtfully designed layouts with high-quality finishing "move-in ready"
Available for sale:
Cozy one-bedroom apartment (44.5 m²)
Price: €150,000
Don’t miss your chance to own a premium property in one of the most picturesque cities in Montenegro! Contact us for more information or to schedule a viewing.
Бар, Черногория
