  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Бар
  4. Жилой квартал One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar

Жилой квартал One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar

Бар, Черногория
от
$176,042
;
5
Оставить заявку
ID: 28635
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Город
    Бар

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Apartments with high-quality finishing in a new building in Bar, Montenegro. Completion date: February 2025. Exclusive apartments in a newly built premium-class residence: - Panoramic views of the sea and mountains from every apartment - High-quality construction: thick walls and perfect thermal insulation, verified by an independent construction expert - Excellent ventilation thanks to dual orientation (mountain and sea views) - Only 3 apartments per floor – ensuring peace and privacy - Just a 5-minute walk to the sea - Thoughtfully designed layouts with high-quality finishing "move-in ready" Available for sale: Cozy one-bedroom apartment (44.5 m²) Price: €150,000   Don’t miss your chance to own a premium property in one of the most picturesque cities in Montenegro! Contact us for more information or to schedule a viewing.

Местонахождение на карте

Бар, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$265,236
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,699
Многоквартирный жилой дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$202,446
Жилой квартал Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Подгорица, Черногория
от
$157,264
Жилой комплекс MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Рисан, Черногория
от
$468,402
Вы просматриваете
Жилой квартал One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Бар, Черногория
от
$176,042
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Апарт - отель
Апарт - отель
Апарт - отель
Апарт - отель
Апарт - отель
Показать все Апарт - отель
Апарт - отель
Будва, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 10
Площадь 83–225 м²
4 объекта недвижимости 4
Срок сдачи: 01.05.2027 Удобства: За полным прайс-листом обращайтесь к нашим менеджерам. 5-звездочный отель, расположенный в эпицентре черногорского туризма – Будве. Это отель, у которого два входа на территорию: один удобно расположен на набережной, а другой - с бульвара. Главный вход, …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
83.0 – 87.0
922,458 – 1,14 млн
Квартира 2 комнаты
154.0
2,55 млн
Квартира 3 комнаты
225.0
3,70 млн
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Izdaje se jednosoban stan površine 42m² u zgradi Nikić, na trećem spratu. Zgrada posjeduje lift. Stan je potpuno namješten i biće spreman za useljenje od 12. aprila. Nalazi se na odličnoj lokaciji, svega 3 minuta hoda od hotela Hilton i 5 minuta od centra. Mjesečna cijena zakupa: 600€
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Жилой квартал Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Жилой квартал Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Жилой квартал Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Жилой квартал Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Жилой квартал Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$3,286
Izdaje se prostran i lijepo opremljen četvorosoban stan površine 200m², smješten na drugom spratu moderne zgrade sa liftom, na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Gorica C. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, cetiri spavace sobe, dva kupatila, ostava i …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации