  Жилой квартал Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$2,699
9
ID: 28329
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se trosoban stan površine 115 m² u novoj luksuznoj zgradi na vrhunskoj lokaciji – naselje Preko Morače, preko puta Hrama. Stan se nalazi na 1. spratu i opremljen je najmodernijim sistemima, uključujući smart home tehnologiju, split sistem grijanja i hlađenja, kao i podno grijanje. Raspored je izuzetno funkcionalan, sa tri kupatila, ostavom i pažljivo dizajniranim prostorijama koje pružaju udobnost i eleganciju. Zgrada je vrhunskog kvaliteta, a uz stan dobijate na korištenje jedno garažno mjesto. Lokacija je prestižna i mirna, sa svim potrebnim sadržajima u neposrednoj blizini, što ovu nekretninu čini idealnom za poslovne namjene kao i porodičan život.Postoji mogućnost i za kupovinu stana.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$160,204
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 36–239 м²
10 объектов недвижимости 10
Удобства: Новый жилой комплекс окруженный чарующей красотой Черногории и мерцающими водами Средиземного моря сочетает в себе роскошь, комфорт и уникальную инвестиционную возможность!!! Квартира, которую Вы покупаете в проекте, представляет собой концепцию 5-звездочного гостиничного комплек…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
36.0 – 43.0
163,592 – 193,811
Квартира 2 комнаты
71.0 – 74.0
193,646 – 357,289
Квартира 3 комнаты
239.0
1,53 млн
Жилой комплекс Эксклюзивный проект премиум-класса в Будванской Ривьере
Жилой комплекс Эксклюзивный проект премиум-класса в Будванской Ривьере
Жилой комплекс Эксклюзивный проект премиум-класса в Будванской Ривьере
Жилой комплекс Эксклюзивный проект премиум-класса в Будванской Ривьере
Жилой комплекс Эксклюзивный проект премиум-класса в Будванской Ривьере
Жилой комплекс Эксклюзивный проект премиум-класса в Будванской Ривьере
Katun Rezevici, Черногория
от
$374,768
Количество этажей 3
Площадь 64–90 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый эксклюзивный проект премиум-класса на Будванской Ривьере в поселке Режевичи.   Идеальная локация для инвестиций и жизни. Проект расположен в одном из самых престижных районов Будванской Ривьеры, предлагая уникальное сочетание природной красоты, уединения и развитой инфраструктуры…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
64.0
393,471
Квартира 2 комнаты
90.0
540,304
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Izdaje se jednosoban stan površine 51 m², smješten na drugom spratu stambene zgrade sa liftom. Stan je lijepo i moderno namješten, funkcionalnog rasporeda i spreman za useljenje. Uz stan dolazi obezbijeđeno parking mjesto pod rampom. Mjesečna kirija iznosi 500 €
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
