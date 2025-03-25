Жилой квартал Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Izdaje se trosoban stan površine 115 m² u novoj luksuznoj zgradi na vrhunskoj lokaciji – naselje Preko Morače, preko puta Hrama. Stan se nalazi na 1. spratu i opremljen je najmodernijim sistemima, uključujući smart home tehnologiju, split sistem grijanja i hlađenja, kao i podno grijanje. Raspored je izuzetno funkcionalan, sa tri kupatila, ostavom i pažljivo dizajniranim prostorijama koje pružaju udobnost i eleganciju. Zgrada je vrhunskog kvaliteta, a uz stan dobijate na korištenje jedno garažno mjesto. Lokacija je prestižna i mirna, sa svim potrebnim sadržajima u neposrednoj blizini, što ovu nekretninu čini idealnom za poslovne namjene kao i porodičan život.Postoji mogućnost i za kupovinu stana.