  4. Жилой квартал Stan 37 m² na Prodaju – Bijela, Herceg Novi

от
$104,217
8
ID: 28787
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Херцег-Нови
  • Город
    Биела

О комплексе

U novom objektu u Bijeloj, na izuzetno mirnoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima u neposrednoj blizini, na prodaju je više stanova različite strukture. U ponudi su jednosobni, dvosobni i trosobni stanovi, kvadrature od 37 do 107 m2. Planiran je završetak radova u oktobru ove godine. Mogućnost kupovine parking, kao i garažnog parking mjesta.

Местонахождение на карте

Биела, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva
Пржно, Черногория
от
$152,569
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,643
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$152,569
Жилой квартал Stan 50 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$645
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Izdaje se dvosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na trecem spratu u zgradi koja ne posjeduje lift.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$264,063
Konforan dvosoban stan na prodaju – Preko Morače U ponudi imamo savršeno uređen dvosoban stan od 85m2 u jednoj od najpoželjnijih lokacija u Podgorici – Preko Morače.Idealne je strukture sa dva kupatila, dvije spavace sobe i dvije terase!Stan posjeduje podrum od 5m2 koji je idealan dodatak uz…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,335
Prodaje se komforan dvoetažni stan površine 113m², smješten na četvrtom spratu manje stambene zgrade u mirnom i uređenom dijelu Momišića, u neposrednoj blizini klinike Ars Medica.Struktura stana:Donji nivo: prostrana dnevna soba sa izlazom na veliku terasu, izdvojena kuhinja sa sopstvenim ba…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
