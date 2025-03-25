Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Izdaje se jednosoban stan – Preko Morače (kod Alpe Bara)
📐 Površina: 45 m²
📍 Lokacija: Preko Morače, u blizini Alpe Bara
🏢 Sprat: 5. sprat stambene zgrade (zgrada posjeduje lift)
🚗 Parking: privatno mjesto uključeno u cijenu
💶 Cijena: 450 €
Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u mirnom i uređenom dijelu grada, sa brzom i lakom povezanošću ka svim važnim sadržajima. Kompletno je namješten i funkcionalno organizovan, sastoji se od dnevnog boravka sa kuhinjom i trpezarijom, spavaće sobe, kupatila i terase.
✅ Useljiv odmah
✅ Parking mjesto uključeno u cijenu
✅ Zgrada sa liftom
Местонахождение на карте
Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
