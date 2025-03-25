  1. Realting.com
  2. Черногория
  Жилой квартал Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

3 Sportski centar, Черногория
от
$140,833
;
10
ID: 28323
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

О комплексе

English English
Prodaje se komforan dvosoban stan površine 73m², smješten na drugom spratu stambene zgrade na mirnoj i atraktivnoj lokaciji u Cetinju.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, ostava i terasa.Stan se nalazi na drugom spratu zgrade bez lifta. Idealan je za porodično stanovanje zahvaljujući funkcionalnom rasporedu prostorija i dobroj iskorišćenosti kvadrature.📍 Lokacija nudi mir i privatnost, a u blizini se nalaze svi neophodni sadržaji za svakodnevni život – prodavnice, škole, vrtići, parkovi.U cijenu su uracunati podrum i garaza.💶 Cijena: 120.000€

Местонахождение на карте

3 Sportski centar, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

