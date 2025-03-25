  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 136 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Жилой квартал Stan 136 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$516,389
;
9
ID: 28512
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se prostran trosoban stan površine 136m², smješten na četvrtom spratu stambene zgrade u centru Podgorice. Uz stan dolazi i dodatnih 60m² prostora u potkrovlju. Struktura: ulazni hodnik, prostrani dnevni boravak sa kaminom, kuhinja sa trpezarijom, tri spavaće sobe, od kojih master soba ima sopstveno kupatilo, dodatno kupatilo, tri balkona (jedan zastakljen). Stan je opremljen split sistemom grijanja i hlađenja, podnim grijanjem, a prodaje se kompletno namješten. Zgrada posjeduje lift, a stan se nalazi na odličnoj lokaciji u blizini svih važnih sadržaja.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
