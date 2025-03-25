Жилой квартал Stan 136 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Prodaje se prostran trosoban stan površine 136m², smješten na četvrtom spratu stambene zgrade u centru Podgorice. Uz stan dolazi i dodatnih 60m² prostora u potkrovlju.
Struktura: ulazni hodnik, prostrani dnevni boravak sa kaminom, kuhinja sa trpezarijom, tri spavaće sobe, od kojih master soba ima sopstveno kupatilo, dodatno kupatilo, tri balkona (jedan zastakljen).
Stan je opremljen split sistemom grijanja i hlađenja, podnim grijanjem, a prodaje se kompletno namješten.
Zgrada posjeduje lift, a stan se nalazi na odličnoj lokaciji u blizini svih važnih sadržaja.
Подгорица, Черногория
