  2. Черногория
  3. Жилой квартал One bedroom apartment in Verde Village

Жилой квартал One bedroom apartment in Verde Village

M 10, Черногория
от
$146,701
;
6
ID: 28785
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

О комплексе

English English
A one-room apartment, 57.34sq.m, on the second floor, is for sale in the new Verde Village settlement. It is oriented to the north and looks towards the entrance to the square. The apartment has its own garage space, as well as a storage room. Completion of the works is planned for January/February 2025.

Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$103,278
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Будва, Черногория
от
$293,403
Жилой квартал Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,230
Жилой квартал Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,174
Жилой квартал Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$822
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$234,722
Prodaje se nenamjsten dvosoban stan, povrsine 85m2, u Centru. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Smjesten je na drugom spratu stambene zgrade, koja ne posjeduje lift. U okruženju se nalaze državne institucije, nota…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$411
Izdaje se potpuno renovirana garsonjera na prizemlju kuce u Momisicima.Garsonjera je moderno opremljena i ima zaseban ulaz!Kuca je podijeljena po PD jedinicama i svaka se izdaje zasebno!U cijenu ukljucen EON premium paket sa internetom i televizijom i troskovi Vode.Struja se dodatno placa mj…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Жилой квартал Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Жилой квартал Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Жилой квартал Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Жилой квартал Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Жилой квартал Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Подгорица, Черногория
от
$587
Izdavanje – Jednosoban stan 46m², Stari Aerodrom   📍 Lokacija: Stari Aerodrom – mirno i dobro povezano naselje   Detalji stana:   Površina: 46 m² Struktura: jednosoban stan (dnevna soba, kuhinja, spavaća soba, kupatilo, terasa) Potpuno funkcionalan i spreman za useljenje   💰 Cijena zakupa:…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
