Жилой квартал Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Подгорица, Черногория
$645
6
ID: 28174
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se dvosoban lijepo namjesten stan povrsine 68m2 na odlicnoj lokaciji Zagoric.Stan se nalazi na 2. spratu stambene zgrade koja ne posjeduje lift.Cijena: 550€

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.5
180,384
Квартира 2 комнаты
57.0 – 109.0
255,026 – 622,014
Квартира 3 комнаты
181.0
1,18 млн
Жилой квартал One bedroom apartment in Verde Village
Жилой квартал One bedroom apartment in Verde Village
Жилой квартал One bedroom apartment in Verde Village
Жилой квартал One bedroom apartment in Verde Village
Жилой квартал One bedroom apartment in Verde Village
Жилой квартал One bedroom apartment in Verde Village
Жилой квартал One bedroom apartment in Verde Village
M 10, Черногория
от
$146,701
One bedroom apartment of 57.34m2 on the second floor is for sale in the new Verde Village settlement. It is oriented to the north and faces the entrance to the square. The apartment has its own garage space, as well as a storage room. Completion of the works is planned for January/February 2025
Жилой квартал Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Жилой квартал Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Жилой квартал Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Жилой квартал Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Жилой квартал Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,347
Na prodaju dvije garsonjere od po 28m2 u luksuznoj zgradi u izgradnji! Stanovi se nalaze u Donjoj Gorici, nedaleko od glavnog bulevara prema Cetinju! Zgrada je stambeno-poslovnog tipa. Na prizemlju i prvom spratu je poslovni prostor ukupne kvadrature 600m2 sa mogucim koriscenjem podruma od 4…
