  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилой квартал One bedroom apartment in Verde Village

Жилой квартал One bedroom apartment in Verde Village

M 10, Черногория
от
$146,701
;
6
Оставить заявку
ID: 28782
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
One bedroom apartment of 57.34m2 on the second floor is for sale in the new Verde Village settlement. It is oriented to the north and faces the entrance to the square. The apartment has its own garage space, as well as a storage room. Completion of the works is planned for January/February 2025.

Местонахождение на карте

M 10, Черногория
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Подгорица, Черногория
от
$822
Жилой квартал One-room apartments in Zabjelo
, Черногория
от
$352
Жилой квартал Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$763
Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$293
Жилой квартал Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$293
Вы просматриваете
Жилой квартал One bedroom apartment in Verde Village
M 10, Черногория
от
$146,701
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Izdaje se dvosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na trecem spratu u zgradi koja ne posjeduje lift.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Тиват, Черногория
от
$295,133
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Продается двухкомнатная квартира площадью 67 квадратных метров в строящемся современном жилом комплексе класса Business Plus с бассейном и закрытой территорией, расположенном в новом живописном районе Тивата Доня Ластва. Квартира расположена на 5 этаже 5-этажного дома. Планировка квартиры оч…
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$939
Izdaje se dvosoban stan povrsine 80m2 na drugom spratu stambene zgrade u City Kvartu!Stan je kompletno opremljen i spreman za zivot!U cijenu uracunato parking mjesto pod rampom!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации