Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Подгорица, Черногория
$587
ID: 28237
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se jednosoban stan površine 51 m², smješten na drugom spratu stambene zgrade sa liftom. Stan je lijepo i moderno namješten, funkcionalnog rasporeda i spreman za useljenje. Uz stan dolazi obezbijeđeno parking mjesto pod rampom. Mjesečna kirija iznosi 500 €.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Вы просматриваете
