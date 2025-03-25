  1. Realting.com
  Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – Centar, Cetinje

Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – Centar, Cetinje

3 Sportski centar, Черногория
от
$152,569
;
9
ID: 28404
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

О комплексе

Prodaje se namjesren dvosoban stan na Cetinju!Stan je ukupne kvadrature 70m2 i idealnog je rasporeda!Pogodan za zivot ali i za investiciju!

3 Sportski centar, Черногория
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Черногория
от
$152,569
