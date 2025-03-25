  1. Realting.com
Жилой квартал Trosoban stan, 95m2, Zabjelo

Подгорица, Черногория
от
$205,382
ID: 28156
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Na prodaju trosoban stan 95m², Zabjelo, Podgorica. 🏢 Nalazi se na visokom prizemlju. ✅ Struktura stana: Ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavaće sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. 🚗 U cijenu je uračunato parking mjesto iza rampe. 📅 Rok završetka radova se očekuje u Decembru 2025. godine.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Жилой комплекс
Тиват, Черногория
от
$138,453
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$645
Жилой квартал Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,174
Апарт - отель Парк Резиденс
Бар, Черногория
от
$108,820
Вы просматриваете
Жилой квартал Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Подгорица, Черногория
от
$205,382
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 178 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 178 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,878
Izdaje se luksuzno opremljen četvorosoban stan u City Kvartu.Stan je ukupne kvadrature 178m2 i jedini je stan na poslednjem spratu.Posjeduje dva garazna mjesta kao i parking pod rampom.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Жилой квартал Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$176,042
Prodaje se opremljen dvosoban stan u blizini Gintasa.Stan se nalazi na petom spratu (nije poslednji) u starogradnji.Ukupna kvadratura 62m2 i posjeduje podrum od 5m2 koji je uracunat u cijenu.Iza zgrade se nalazi javni parking
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Izdaje se jednosoban lijepo opremljen stan povrsine 40m2. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji u ulici 4. jula u novoj zgradi Razvrsja.Cijena: 500€
Realting.com
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации