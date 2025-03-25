  1. Realting.com
  Черногория
  Подгорица
  Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Подгорица, Черногория
$187,778
ID: 28579
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  Страна
    Черногория
  Район
    Община Подгорица
  Город
    Подгорица

О комплексе

Na prodaju trosoban stan 86m2, na Zabjelu, u blizini tornja. Stan je djelimicno renoviran, nalazi se na drugom spratu. Struktura stana: hodnik, dnevna soba, predsoblje, 3 spavace sobe, kuhinja, trpezarija, kupatilo, toalet, 2 terase. U sklopu stambenog prostora postoji i pravo koristenja podruma od 8m2. 

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Финансы

Калькулятор ипотеки

