  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Подгорица, Черногория
$822
ID: 28489
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se nov i moderan poslovni prostor površine 42m², smješten u prizemlju nove luksuzne zgrade u naselju Zagorič, Podgorica, na 150m od Vezirovog mosta. Struktura: ulazni hodnik, dvije odvojene prostorije, moderno opremljeno kupatilo i prostrana terasa. Obje prostorije imaju izlaz na terasu. Karakteristike prostora: • Klimatizovan, • Podno grijanje, • Pametni dodirni prekidači za svjetlo, omogućavaju upravljanje rasvjetom putem dodira ili mobilne aplikacije. Lokacija osigurava odličnu vidljivost i pristup, što ga čini idealnim za kancelarije, ordinacije, agencije ili druge vrste poslovanja. U cijenu zakupa je uključeno parking mjesto. Cijena zakupa: 700€.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
