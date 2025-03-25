Жилой квартал Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

  1. Realting.com
Подгорица, Черногория
$245,285
ID: 28302
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se trosoban stan površine 91 m², u naselju Preko Morače, u zgradi novije gradnje. Stan se nalazi na četvrtom spratu, bez lifta, i raspoređen je kao dupleks – zauzima i poslednji sprat zgrade. Prostor je funkcionalno organizovan, idealan za porodični život, a lokacija je mirna i dobro povezana, u blizini svih neophodnih sadržaja.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
Процентная ставка
Сумма кредита
Срок
Ежемесячный платеж
