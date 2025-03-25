  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Жилой квартал Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$205,382
;
9
Оставить заявку
ID: 28209
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Prodaje se dvosoban stan površine 75 m² Preko Morače, smješten na petom spratu stambene zgrade sa liftom (nije posljednji sprat). Stan je namješten, funkcionalnog rasporeda i nalazi se na odličnoj lokaciji u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja. Cijena: 175.000 €.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве
Будва, Черногория
от
$154,823
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Черногория
от
$164,636
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Жилой квартал Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Черногория
от
$1,174
Жилой комплекс Riviera
Будва, Черногория
от
$485,915
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$205,382
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Riviera
Жилой комплекс Riviera
Жилой комплекс Riviera
Жилой комплекс Riviera
Жилой комплекс Riviera
Показать все Жилой комплекс Riviera
Жилой комплекс Riviera
Будва, Черногория
от
$485,915
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 15
Площадь 61–119 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс Riviera и пятизвёздочный отель — роскошная жизнь на берегу Адриатического моря. Riviera — это воплощение премиального стиля жизни в самом сердце Будванской Ривьеры. Уникальное расположение прямо на берегу моря, современная архитектура от «İki Design Group» и продуманные д…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
61.0
515,098
Квартира 3 комнаты
119.0
1,01 млн
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Жилой квартал Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Жилой квартал Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Жилой квартал Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Жилой квартал Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Жилой квартал Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Бар, Черногория
от
$154,917
Prodaje se dvosoban stan površine 72 m² u Baru, naselje Makedonsko, smješten na četvrtom spratu stambene zgrade bez lifta. Stan je funkcionalnog rasporeda i veoma prostran, a ispred zgrade se nalazi veliki javni parking. Nalazi se u mirnom i prijatnom okruženju, pogodnom za porodični život. …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Показать все Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$160,204
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 36–239 м²
10 объектов недвижимости 10
Удобства: Новый жилой комплекс окруженный чарующей красотой Черногории и мерцающими водами Средиземного моря сочетает в себе роскошь, комфорт и уникальную инвестиционную возможность!!! Квартира, которую Вы покупаете в проекте, представляет собой концепцию 5-звездочного гостиничного комплек…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
36.0 – 43.0
163,592 – 193,811
Квартира 2 комнаты
71.0 – 74.0
193,646 – 357,289
Квартира 3 комнаты
239.0
1,53 млн
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации