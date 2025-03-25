Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

  1. Realting.com
Подгорица, Черногория
$150,222
ID: 28165
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Na prodaju jednosoban moderan stan – PodgoricaProdaje se potpuno nov i moderan jednosoban stan površine 42 m², smješten na petom spratu kvalitetne stambene zgrade. Stan je pažljivo uređen i opremljen novim stvarima, što ga čini odmah useljivim bez dodatnih ulaganja.Prostor je odlično organizovan – dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom čini otvoreni koncept, dok spavaća soba nudi privatnost i mir. Stan ima moderan enterijer, savremen stil opremanja i obilje prirodnog svjetla.➡ Posebna prednost ovog stana je parking mjesto pod rampom, što garantuje sigurnost i praktičnost.Zgrada je novije gradnje, sa urednim ulazom i dobrim održavanjem, a lokacija omogućava brzu vezu sa svim ključnim dijelovima grada.📍 Lokacija: Podgorica🏢 Površina: 42 m²🏢 Sprat: V (peta etaža)🚗 Parking: privatno mjesto pod rampom💶 Cijena: 130.000 

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
