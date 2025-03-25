  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$939
;
8
ID: 28325
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se dvosoban stan povrsine 80m2 na drugom spratu stambene zgrade u City Kvartu!Stan je kompletno opremljen i spreman za zivot!U cijenu uracunato parking mjesto pod rampom!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Другие комплексы
Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$112,667
Prodaje se funkcionalna i potpuno opremliena garsonjera povrsine 30m2, smjestena u atraktivnom naselju City kvart. Stan je spreman za useljenje, sa urednim vlasnistvom 1/1 i ukljucuje mali balkon.   • Cijena: 96.000€ (fiksno) • Parking mjesto obezbijedjeno • Orijentacija: ka dvorisnoj strani…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$154,917
Prodaje se dvosoban stan u izgradnji na Zabjelu.Stan je ukupne povrsine 60m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade.Nalazi se na trenutno najtrazenijoj lokaciji za kupovinu i prodaje se po povoljnoj cijeni
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Показать все Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Тиват, Черногория
от
$739,061
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 99–140 м²
3 объекта недвижимости 3
Апартаменты для самых взыскательных- уникальные апартаменты с собственным бассейном в эксклюзивном проекте в новом районе Тивата. Это вторая очередь комплекса, состоящего и 3 частей: таунхаусы, апартаменты и виллы.   Каждый апартамент имеет собственный бассейн, зону для отдыха и паркинг …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
99.0 – 134.0
745,243 – 1,23 млн
Квартира 3 комнаты
140.0
787,258
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
