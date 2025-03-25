  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Подгорица, Черногория
$411
ID: 28445
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se namješten jednosoban stan, površine 55m2, u polusuterenu privatne kuće, u Momišićima. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i ostava. Kuća se nalazi u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke, u blizini svih sadržaja neophodnih za svakodnevni život. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
