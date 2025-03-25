  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$411
;
6
Оставить заявку
ID: 28284
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se namjesten jednosoban stan, površine 50m2, smjesten na prvom spratu privatne kuće, u Zagoricu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u neposrednoj blizini Osnovne Škole “ Branko Bozovic”.U dvorištu kuće se nalazi i privatno parking mjesto. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$93,889
Жилой квартал Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$763
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$407,357
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$469
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$107,972
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$411
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Показать все Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Будва, Черногория
от
$821,787
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 11
Площадь 87–172 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый шикарный Отель 5 звезд расположен в Будве, Черногория в 10 метрах от моря. Визитной карточкой комплекса является эксклюзивное месторасположение первая линия, панорамные окна с видом на море, наличие собственной инфраструктуры. Всего в отеле имеется 88 гостиничных номеров и апартамен…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
87.0
1,14 млн
Квартира 3 комнаты
172.0
2,29 млн
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Тиват, Черногория
от
$158,322
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата.   Cовременный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых живописных и комфортных районов города Тивата. Это уникальное предложение для тех, кто ищет сочетание комфорта, качества и выгодного расположения.   Общ…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Показать все Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Будва, Черногория
от
$293,403
Prodaje se dvoaoban stan ukupne kvadrature 85m2 na cetvrtom spratu u Budvi.Stan se nalazi u dijelu grada Rozino gde je prodavnica okov.Stan posjeduje garazu 15m2!Stan ima pogled na more.Dokumenta čista 1/1, bez tereta i ogranicenja.Cijena je sa garaznim mjestom!Postoji mogucnost kupovine bez…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации