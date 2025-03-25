  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$150,222
;
8
ID: 28252
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se stan od 48m2 na IV spratu zgrade Čelebić - City Key. Stan je orjentisan sjever istok, nalazi se na ćošku zgrade sa velikom terasom i otvorenim pogledom. 

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

