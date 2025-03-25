Жилой квартал Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Prodaje se neuseljavana garsonjera površine 36m², smještena na trećem spratu stambene zgrade u Momišićima, preko puta Ars Medica. Zbog pozicije zgrade, stan pruža osjećaj pete etaže, sa trajnim pogledom. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom, kupatilo i balkon površine 4m². Balkon je istočne orijentacije, a postoji mogućnost proširenja stambenog prostora jer zid između balkona i sobe nije noseći. Stan je kvalitetno građen: • Parket od trešnje, • Unutrašnja bravarija od punog drveta, • Spoljašnja stolarija drvo-aluminijum, • Sanitarije Villeroy & Boch keramika. Zgrada je završena prije 7-8 mjeseci, posjeduje lift, a ispred zgrade je parking. Cijena: 76 000€. Moguća kupovina garažnog mjesta po cijeni od 15.000€.