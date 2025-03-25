  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Жилой квартал Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$89,194
;
5
Оставить заявку
ID: 28503
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Prodaje se neuseljavana garsonjera površine 36m², smještena na trećem spratu stambene zgrade u Momišićima, preko puta Ars Medica. Zbog pozicije zgrade, stan pruža osjećaj pete etaže, sa trajnim pogledom. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom, kupatilo i balkon površine 4m². Balkon je istočne orijentacije, a postoji mogućnost proširenja stambenog prostora jer zid između balkona i sobe nije noseći. Stan je kvalitetno građen: • Parket od trešnje, • Unutrašnja bravarija od punog drveta, • Spoljašnja stolarija drvo-aluminijum, • Sanitarije Villeroy & Boch keramika. Zgrada je završena prije 7-8 mjeseci, posjeduje lift, a ispred zgrade je parking. Cijena: 76 000€. Moguća kupovina garažnog mjesta po cijeni od 15.000€.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс New Becici by MD Realty
Boreti, Черногория
от
$134,418
Жилой квартал Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,584
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва
Будва, Черногория
от
$100,475
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Будва, Черногория
от
$818,298
Жилой квартал Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$275,799
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$89,194
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Tivat Park
Жилой комплекс Tivat Park
Жилой комплекс Tivat Park
Жилой комплекс Tivat Park
Жилой комплекс Tivat Park
Показать все Жилой комплекс Tivat Park
Жилой комплекс Tivat Park
Тиват, Черногория
от
$117,796
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Площадь 41–124 м²
4 объекта недвижимости 4
Новый жилой комплекс с собственной инфраструктурой в центре Тивата, в 400 м от Porto-Montenegro. Это идеальное место для тех, кто хочет жить в городе Тиват с его инфраструктурой и культурной жизнью, при этом в спокойном и зеленом месте. В пешей доступности английская школа Knightsbridge и г…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0 – 88.0
238,595 – 440,398
Квартира 2 комнаты
79.0 – 124.0
386,881 – 682,338
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$822
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, površine 50m2, na trećem spratu stambene zgrade, u ulici Crnogorskih Serdara, u Podgorici. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Izdaje se namjesten jednosoban stan u City Kvartu.Stan je ukupne kvadrature 51m i nalazi se na 3. Spratu .Mogucnost zakupa parkinga za dodatnih 50€ mjesecno.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации