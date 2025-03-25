Жилой квартал Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Prodaje se neuseljavana garsonjera površine 36m², smještena na trećem spratu stambene zgrade u Momišićima, preko puta Ars Medica. Zbog pozicije zgrade, stan pruža osjećaj pete etaže, sa trajnim pogledom.
Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom, kupatilo i balkon površine 4m². Balkon je istočne orijentacije, a postoji mogućnost proširenja stambenog prostora jer zid između balkona i sobe nije noseći.
Stan je kvalitetno građen:
• Parket od trešnje,
• Unutrašnja bravarija od punog drveta,
• Spoljašnja stolarija drvo-aluminijum,
• Sanitarije Villeroy & Boch keramika.
Zgrada je završena prije 7-8 mjeseci, posjeduje lift, a ispred zgrade je parking.
Cijena: 76 000€.
Moguća kupovina garažnog mjesta po cijeni od 15.000€.
Местонахождение на карте
Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
