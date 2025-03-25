Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje

  1. Realting.com
  Черногория
  Подгорица
  Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje

Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje

Подгорица, Черногория
$763
ID: 28151
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  Страна
    Черногория
  Район
    Община Подгорица
  Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se dvosoban stan u Podgorici, naselje Zagorič pored osnovne škole Branko Božović.Nalazi se na prvom spratu, ima lift i posjeduje garažno mjesto.Stan je nov i neuseljavan. Potpuno je namješten i opremljen, komforan i funkcionalan za život.Orijentisan je jugoistočno što pruža mnogo prirodne svjetlosti.Struktura: hodnik, dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom, dvije spavaće sobe, kupatilo i terasa.Prilikom zakupa, zakupac je dužan dati depozit u visini jedne mjesečne kirije.Stan je odmah useljiv. 

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
