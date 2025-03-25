  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$587
;
9
ID: 28478
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se jednosoban stan površine 46m², smješten na visokom prizemlju stambene zgrade na Tuškom putu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je pet friendly i nalazi se na lokaciji koja omogućava brz pristup svim važnim sadržajima. Ispred zgrade je dostupan javni parking. Mjesečna cijena zakupa: 500€.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
