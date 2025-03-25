  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Петровац
  4. Жилой квартал Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva

Петровац, Черногория
от
$170,174
;
9
ID: 28330
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Петровац

О комплексе

Prodaje se lijepo uređen jednosoban stan u modernom stambenom kompleksu sa bazenom, smješten u mirnom i ušuškanom dijelu Petrovca.Stan površine 54 m² nalazi se na prvom spratu i ima izuzetno funkcionalan raspored: ulazni hodnik, dnevni boravak sa izlaskom na terasu, kuhinja, trpezarija, spavaca soba i kupatilo.Stan je južno orijentisan, što mu omogućava obilje prirodne svjetlosti tokom cijelog dana.✅ Odlična prilika za investiciju – savršen za izdavanje tokom turističke sezone✅ Kompleks nudi mir i privatnost, uz zajednički bazen na raspolaganju stanarima✅ Lokacija je mirna, ali u neposrednoj blizini svih potrebnih sadržaja i plaže.

Местонахождение на карте

Петровац, Черногория
Калькулятор ипотеки

Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 53 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$119,414
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$763
Жилой квартал Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$352
Жилой комплекс Lustica Bay
Радовичи, Черногория
от
$450,430
Вы просматриваете
Петровац, Черногория
от
$170,174
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$189,773
Na prodaju jednosoban stan površine 49 m² u jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Central Point. Stan se nalazi na 6. spratu moderne zgrade i pruža prelijep pogled na bulevar.📍 Lokacija: Central Point, Podgorica📐 Površina: 49 m²🏢 Sprat: 6.🌆 Pogled: na bulevar🏗️ Tip objekta: moderna …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Izdaje se jednosoban stan Preko Morace ukupne kvadrature 40m2 na Prvom spratu manje zgrade koja ne posjeduje lift.Stan je moderno opremljen i spreman za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obaveznu poslednju kiriju i depozit
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$352
Izdaje se nenamjesten jednosoban stan na Starom Aerodromu!Nalazi se na 6. spratu u kvalitetno izgradjenoj zgradi Zetagradnje koja posjeduje 2 lifta.Ulaz se redovno održava.Veliki javni parking sa slobodnim parking mjestima
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации