Жилой квартал Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva

Prodaje se lijepo uređen jednosoban stan u modernom stambenom kompleksu sa bazenom, smješten u mirnom i ušuškanom dijelu Petrovca.Stan površine 54 m² nalazi se na prvom spratu i ima izuzetno funkcionalan raspored: ulazni hodnik, dnevni boravak sa izlaskom na terasu, kuhinja, trpezarija, spavaca soba i kupatilo.Stan je južno orijentisan, što mu omogućava obilje prirodne svjetlosti tokom cijelog dana.✅ Odlična prilika za investiciju – savršen za izdavanje tokom turističke sezone✅ Kompleks nudi mir i privatnost, uz zajednički bazen na raspolaganju stanarima✅ Lokacija je mirna, ali u neposrednoj blizini svih potrebnih sadržaja i plaže.
Петровац, Черногория
