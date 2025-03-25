  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar

Бар, Черногория
от
$154,917
;
5
ID: 28229
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Город
    Бар

О комплексе

Prodaje se dvosoban stan površine 72 m² u Baru, naselje Makedonsko, smješten na četvrtom spratu stambene zgrade bez lifta. Stan je funkcionalnog rasporeda i veoma prostran, a ispred zgrade se nalazi veliki javni parking. Nalazi se u mirnom i prijatnom okruženju, pogodnom za porodični život. Cijena: 132.000 €.

Местонахождение на карте

Бар, Черногория
Образование
Здравоохранение

Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Бар, Черногория
от
$154,917
Задайте все интересующие вопросы
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
