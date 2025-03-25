Жилой квартал Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Izdaje se moderno opremljena garsonjera površine 37m², smještena na prvom spratu stambene zgrade u Adok naselju, Budva.
Garsonjera je u potpunosti opremljena modernim namještajem i tehnikom, a nalazi se na 10 minuta hoda od Slovenske plaže i centra grada.
Lokacija: U neposrednoj blizini se nalaze ogranđeno igralište, restorani, pizzerije, pekare i marketi.
Parking: Ispred zgrade je javni parking.
Uslovi zakupa:
• Izdaje se na duži period, uz ugovor na minimum godinu dana,
• Nije pet-friendly,
• Plaćanje: prva i posljednja kirija unaprijed + depozit u visini mjesečne kirije.
Mjesečna cijena zakupa: 420€.
Будва, Черногория
Будва, Черногория
