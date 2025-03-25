  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Будва
  4. Жилой квартал Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva

Жилой квартал Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva

Будва, Черногория
от
$493
;
7
ID: 28485
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

О комплексе

Izdaje se moderno opremljena garsonjera površine 37m², smještena na prvom spratu stambene zgrade u Adok naselju, Budva. Garsonjera je u potpunosti opremljena modernim namještajem i tehnikom, a nalazi se na 10 minuta hoda od Slovenske plaže i centra grada. Lokacija: U neposrednoj blizini se nalaze ogranđeno igralište, restorani, pizzerije, pekare i marketi. Parking: Ispred zgrade je javni parking. Uslovi zakupa: • Izdaje se na duži period, uz ugovor na minimum godinu dana, • Nije pet-friendly, • Plaćanje: prva i posljednja kirija unaprijed + depozit u visini mjesečne kirije. Mjesečna cijena zakupa: 420€.

Местонахождение на карте

Будва, Черногория
Образование
Здравоохранение

