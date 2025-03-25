  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Жилой квартал Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$271,104
;
8
ID: 28299
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Na izuzetnoj lokaciji, u samom centru grada, prodaje se prostran stan površine 75 m² u listu nepokretnosti (ukupno 89 m² stvarne površine), smješten u zgradi sa liftom.Stan se sastoji od:dvije velike spavaće sobe,prostranog dnevnog boravka sa trpezarijom,kupatila i dodatnog toaleta,hodnika i terase.Stan je djelimično renoviran i izuzetno funkcionalan, sa odličnim rasporedom prostorija. Zbog svoje lokacije i strukture, predstavlja savršen izbor kako za porodično stanovanje, tako i za kancelarijske ili druge poslovne namjene.Cijena: 231.000 €

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

