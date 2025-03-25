  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 53 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica

Жилой квартал Stan 53 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$704
;
6
Оставить заявку
ID: 28214
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Na prvom spratu luksuznog, novoizgrađenog stambenog kompleksa Lumen Homes kod Krivog mosta (preko puta dječije bolnice), izdaje se kompletno namješten jednosoban stan površine 53m².📐 Struktura:ulazni hodnikdnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom + izlaz na prostranu terasuspavaća soba sa svojom terasommoderno opremljeno kupatilo🏢 Detalji:Sprat: 1Lift: daBalkon/terasa: daNamješten: da (nov i neuseljavan)📍 Lokacija: Naselje Prvi maj, kod Krivog mosta, preko puta dječije bolnice – odlična povezanost sa svim djelovima grada.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$264,063
Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$170,174
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Рисан, Черногория
от
$183,174
Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$822
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс "N-Bar"
Бар, Черногория
от
$166,752
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 53 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Показать все Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Черногория
от
$587
Izdaje se veci lijepo namjesten dvosoban stan na Cetinju.Stan je ukupne kvadrature 80m2 i nalazi se na prvom spratu.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Izdaje se dvosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na trecem spratu u zgradi koja ne posjeduje lift.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Показать все Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$122,293
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 10
Площадь 38–76 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый роскошный жилой комплекс. Футуристическое архитектурное решение с элементами классического дизайна, который создает его уникальность. Опираясь на традиции и заглядывая в будущее, данный проект не только удивляет, но и идеально вписывается в невероятный ландшафт Черногории. Круглосуточн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.5 – 55.0
122,736 – 154,917
Квартира 2 комнаты
76.0
214,067
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации