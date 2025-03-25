  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 75 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$187,778
;
6
ID: 28514
Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se dvosoban stan u novoizgradjenoj zgradi u Staroj Varosi!Stan je ukupne kvadrature 75m2 i nalazi se na prizemlju zgrade!Stan je potpuno nov i neuseljavan!U cijenu uracunato jedno parking mjesto pod rampom!Nalazi se na odlicnoj lokaciji nedaleko od samog Centra Grada!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Жилой квартал Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$411
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Тиват, Черногория
от
$295,133
Жилой квартал Two bedroom apartment of 60m2 - Bar
Бар, Черногория
от
$211,250
Жилой квартал Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$3,756
Жилой квартал Stan 75 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$187,778
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Показать все Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$122,784
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Площадь 40–64 м²
2 объекта недвижимости 2
Удобства: Премиальный жилой комплекс. Широчайший выбор просторных и удобных апартаментов. Использование качественных и дорогих материалов при строительстве и отделке. Сплит-системы, бойлеры. Сантехника от премиальных производителей. Бассейн на территории комплекса. Ландшафтный дизайн. Высоко…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
40.0
123,229
Квартира 2 комнаты
64.0
197,167
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Показать все Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$160,204
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 36–239 м²
10 объектов недвижимости 10
Удобства: Новый жилой комплекс окруженный чарующей красотой Черногории и мерцающими водами Средиземного моря сочетает в себе роскошь, комфорт и уникальную инвестиционную возможность!!! Квартира, которую Вы покупаете в проекте, представляет собой концепцию 5-звездочного гостиничного комплек…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
36.0 – 43.0
163,592 – 193,811
Квартира 2 комнаты
71.0 – 74.0
193,646 – 357,289
Квартира 3 комнаты
239.0
1,53 млн
Жилой квартал Stan 31 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 31 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,230
Novi stambeni objekat u Zagoriču, blizu OŠ Branko Božović.Objekat se sastoji od 12 stanova različitih struktura. U ponudi su 4 garsonjere (31.69m2 i 23.69m2), jednosobni stanovi (50.41m2), dvosobni stanovi (61.37m2) i duplex jednosobni stanovi (61m2, 54.48m2).Rok završetka radova je za šest …
