  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$704
;
7
Оставить заявку
ID: 28271
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 42m2, smjesten na trecem spratu stambene zgrade, u Central Pointu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini od dvije mejsecne kirije!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,584
Жилой комплекс Boka Bellevue
Доброта, Черногория
от
$89,541
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$880
Жилой квартал Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica
Pejton, Черногория
от
$1,174
Жилой квартал Stan 65 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,056
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$239,839
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Современный жилой комплекс в самом сердце Тивата, расположенный всего через дорогу от зелёного парка с тенистыми аллеями и пляжами. Проект объединяет комфорт городской жизни и близость к природе, создавая уникальное пространство для жизни, отдыха и гармонии.   Архитектура и планировка К…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс с бассейном на берегу моря в Игало
Жилой комплекс с бассейном на берегу моря в Игало
Жилой комплекс с бассейном на берегу моря в Игало
Жилой комплекс с бассейном на берегу моря в Игало
Жилой комплекс с бассейном на берегу моря в Игало
Показать все Жилой комплекс с бассейном на берегу моря в Игало
Жилой комплекс с бассейном на берегу моря в Игало
Игало, Черногория
от
$159,375
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Площадь 78–82 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой комплекс с собственной инфраструктурой на берегу моря в г. Игало, в 5-ти минутах ходьбы от песчаного пляжа и набережной длиной в 7 км, одной из самых живописных в Черногории, ставшей центром туристической жизни, с разнообразными ресторанами, магазинами и барами. Концепция жилого …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
78.0
275,294
Квартира 2 комнаты
82.0
307,956
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$134,965
Prodaje se stan od 46m2 na četvrtom spratu. Stan se nalazi kod Krivog Mosta, u blizini marketa Idea. Stan se sastoji od dnevne sobe, kuhinje sa trpezarijom, 2 spavaće sobe, hodnika, kupatila, terase. Stambena zgrada posjeduje lift
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации