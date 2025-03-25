  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Жилой квартал Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$587
;
9
Оставить заявку
ID: 28447
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se komforan opremljena jednosoban stan ukupne kvadrature 43m2. Stan se nalazi na drugom spratu zgrade iza City Kvarta u blizini kafica Buka! Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Апарт - отель Apart hotel Djenovici
Дженовичи, Черногория
от
$2,63 млн
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Многоквартирный жилой дом Будва новые Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$149,702
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar
Бар, Черногория
от
$2,171
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$215,317
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$120,882
Prodaje se dvosoban stan površine 63 m², na četvrtom spratu stambene zgrade bez lifta, u neposrednoj blizini autobuske stanice. Stan je djelimično namješten, funkcionalnog rasporeda i nalazi se na dobro povezanoj lokaciji, pogodnoj za svakodnevni život ili izdavanje. Cijena stana iznosi 103.000 €
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Показать все Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Черногория
от
$587
Izdaje se veci lijepo namjesten dvosoban stan na Cetinju.Stan je ukupne kvadrature 80m2 i nalazi se na prvom spratu.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$129,097
Prodaja se jednosoban stan površine 43m², smješten na drugom spratu stambene zgrade na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je sunčan, potpuno nov i nalazi se na mirnoj lokaciji. U cijenu stana je uračunato i parki…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации