  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica

Жилой квартал Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$2,347
;
10
ID: 28260
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se prostran, moderno opremljen trosoban stan površine 147m², sa dodatnih 200m² uređene bašte, u mirnom i elitnom delu grada. Idealan za porodični život ili rad od kuće.Struktura stana:Dvije prostrane spavaće sobeJedna radna soba/kancelarija sa posebnim ulazom iz dvorišta Dnevna soba sa kaminomKuhinja i trpezarijaVelika ostavaKupatilo + odvojeni toalet sa tuš kabinomPosebna prostorija – garderoberDva ulaza (glavni i pomoćni)Karakteristike:Podno grejanje i sistem klimatizacijeKamin u dnevnoj sobiAlarmni sistemSistem za automatsko navodnjavanje u baštiUređena i privatna bašta – idealna za odmor ili druženjeIzdaje se na duzi vrmenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

