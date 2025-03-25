  1. Realting.com
Жилой квартал Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja

Подгорица, Черногория
от
$96,236
;
5
ID: 28148
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se garsonjera – Stari aerodrom   📍 Lokacija: Stari aerodrom 🏠 Površina: 31 m² 🏢 Sprat: poslednji sprat zgrade Zetagradnje ✨ Pogodnost: odlična za život i kao investicija 💶 Cijena: 82.000 €   Garsonjera se nalazi u modernoj zgradi Zetagradnje, dobro održavanoj i na odličnoj lokaciji. Stan je idealan za stanovanje, a isto tako predstavlja i dobru priliku za investiciju.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Жилой квартал Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Подгорица, Черногория
от
$96,236
