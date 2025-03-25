  1. Realting.com
  Черногория
  Подгорица
  Жилой квартал Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Жилой квартал Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$158,438
;
9
ID: 28587
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se opremljen dvosoban stan u samom Centru Grada. Stan je ukupne kvadrature 65m2 i nalazi se na svega 700m od Hotela Hilton.  Struktura stana: dnevna soba, kuhinja, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa. 

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
