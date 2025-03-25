  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Stan 75 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Бечичи, Черногория
от
$234,722
ID: 28423
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Бечичи

О комплексе

Na prodaju luksuzno opremljen dvosoban stan sa pogledom na more u Becicima!Stan je ukupne kvadrature 75m2 i nalazi se na 7. Spratu zgrade!Stan posjeduje dvije spavace sobe i dva kupatila!

Местонахождение на карте

Бечичи, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс
Donja Lastva, Черногория
от
$159,841
Жилой квартал Stan 54 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$763
Апарт - отель Kolasin Valleys
Община Андриевица, Черногория
от
$463,891
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$107,972
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Черногория
от
$164,636
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Показать все Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$407,357
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Новый закрытый коттеджный поселок из 30 домов в 6 км от центра города Тиват, в поселке Кавач.  Общая площадь комплекса – 23 000 м2. Все дома имеют панорамный вид на Тиватский залив.   На продажу предложены следующие дома: • двухэтажный таунхаус (A), площадью 120 м2 и собственным участк…
Агентство
VALUE.ONE
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Jednosoban i nov jednosoban stan od 47m2 nalazi se u Central Pointu.  Lociran na prvom spratu zgrade, modernog dizajna, stan je spreman za useljenje
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Показать все Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Черногория
от
$164,636
Комплекс VUELO SOBRE BECICI (в переводе с испанского "полет над Бечичи")  расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи в живописном экологически чистом месте, с уникальным  городским ландшафтом. Удаленность от городского шума, а также обилие  растительности создаёт атмосферу д…
Агентство
Montenegro Intel city
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
